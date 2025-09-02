VEJA COMO FUNCIONA

Usuários do Uber agora podem acumular pontos Livelo em viagens e entregas no Brasil

Parceria inédita traz benefícios extras para membros do Uber One

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:26

Uber Crédito: Shutterstock

Usuários do Uber já podem transformar suas viagens e entregas em pontos Livelo, que podem ser trocados por produtos, serviços, viagens ou até dinheiro de volta. A iniciativa marca a primeira integração direta entre uma empresa de recompensas e o aplicativo de mobilidade no Brasil, unindo o cotidiano do transporte urbano ao universo de fidelidade.

O acúmulo de pontos varia conforme o perfil do usuário. Para membros do Uber One, o programa de assinatura da Uber, cada R$ 2 gastos em qualquer viagem equivalem a 1 ponto Livelo. Usuários comuns acumulam 1 ponto a cada R$ 3 apenas nas modalidades Uber Black, Comfort e Reserve. Todas as formas de pagamento são válidas, incluindo Uber Cash, e pagamentos compartilhados distribuem os pontos proporcionalmente entre os usuários que tiverem a conta Livelo vinculada antes da finalização da corrida.

Os pontos são creditados na conta Livelo em até 7 dias corridos após o pagamento da viagem, e a parceria vale somente para trajetos com origem e destino no Brasil. Além disso, estão previstas promoções e paridades diferenciadas em datas específicas, detalhadas no regulamento do programa.

Para vincular a conta Livelo ao perfil da Uber, basta abrir o aplicativo, acessar “Conta”, depois “Configurações”, selecionar “Recompensas” e tocar em “Livelo”. Após fazer login ou criar uma conta e validar via SMS, a integração estará completa. Cada conta Uber só pode ser vinculada a uma conta Livelo e vice-versa, sendo necessário desvincular a anterior para alterar o vínculo.

“Por meio da parceria exclusiva de Livelo com a Uber, conseguimos expandir nosso ecossistema de acúmulo de pontos e nos conectar com o que é relevante para nossos clientes. O transporte por aplicativo é parte da rotina de milhões de brasileiros e, com essa novidade, também pode aproximar o consumidor de sua próxima recompensa”, reforça André Fehlauer, CEO da Livelo.