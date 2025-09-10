DADOS DA OMS

Solidão causa quase 100 mortes por hora no mundo

Uma em cada seis pessoas sofre com o problema, que aumenta o risco de doenças crônicas



Perla Ribeiro

Agência Einstein

Publicado em 10 de setembro de 2025

A solidão causa cerca de 100 mortes por hora no mundo e quase 1 milhão de mortes por ano,. Os dados fazem parte de um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), que ressalta o impacto das conexões sociais na saúde, bem como seus desfechos em diferentes contextos. O objetivo do documento é chamar a atenção para o problema e a necessidade de os países implementarem medidas a respeito, segundo a OMS.

Estima-se que a solidão afete, atualmente, uma em cada seis pessoas no mundo – seja porque moram sozinhas, por problemas de saúde, de falta de estrutura e até de acesso a tecnologias. O relatório ainda diferencia solidão de isolamento social: a primeira diz respeito a um sentimento, ou seja, o sofrimento pela falta das conexões sociais. Já o isolamento é a falta dessas conexões no dia a dia.

Conforme a OMS, não se trata de um problema só da velhice. Estima-se que 21% dos adolescentes entre 13 e 17 anos e 17,4% dos jovens na faixa dos 18 aos 29 anos se sentem solitários. O fenômeno também é maior nos países pobres, onde afeta uma em cada quatro pessoas. Grupos minorizados, como pessoas com deficiência, migrantes ou população LGBTQIA +, enfrentam ainda mais barreiras à socialização.

Estudos mostram que viver sozinho está associado a um maior risco de doenças cardiovasculares, problemas como depressão e ansiedade, bem como de declínio cognitivo. “Há várias evidências robustas que avaliam esse tema e mostram que relacionamentos sociais influenciam a mortalidade de forma comparável a fatores de risco bem estabelecidos, como o cigarro”, diz o gerente médico do Espaço Einstein de Saúde Mental e Bem-Estar do Einstein Hospital Israelita, o psiquiatra Luiz Zoldan. “Estudos mostram que pessoas com bons vínculos têm 50% mais chance de sobreviver em comparação com isoladas, por exemplo.”

Isso acontece porque a solidão impacta a saúde de várias formas. Ela pode disparar uma resposta de estresse que afeta diferentes sistemas — como endócrino, imune e cardiovascular —, provocando alterações hormonais e inflamatórias associadas a diversas doenças crônicas. Além disso, o isolamento aumenta o risco de comportamentos pouco saudáveis, como fumar, beber álcool em excesso, ser sedentário e aderir menos a tratamentos de saúde. As conexões sociais também facilitam resolver os problemas do dia a dia, trazem mais motivação e bem-estar.