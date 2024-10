EDUCAÇÃO

Número de presos na Bahia inscritos no Enem 2024 supera marca dos últimos dois anos

Crescimento foi de mais de 90% em dois anos

As inscrições de internos da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap-BA) para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 tiveram início no dia 7 e encerraram na sexta-feira (25), com 3.107 pessoas privadas de liberdade inscritas. O número é maior que 2023 e 2022, de acordo com a pasta. No ano passado foram realizadas 2.231 inscrições e em 2022, 1.612, o que representa um crescimento de 92,73% em dois anos.