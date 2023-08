'Nunca vendi nenhuma joia, ofereci ou tive posse', diz Frederick Wassef

Os investigadores narram que Wassef teria recuperado um relógio rolex que compunha o ‘kit ouro branco’ - dado a Bolsonaro quando este visitou a Arábia Saudita em outubro de 2019. O objeto foi vendido para a empresa Precision Watches e foi resgatado, por Wassef, no dia 14 de março. Ainda de acordo com a PF, o advogado retornou com o bem ao Brasil em 29 de março, tendo entregue o bem ao tenente coronel Mauro Cid no dia 2 de abril.