O Brasil é o mundo: veja quais líderes estrangeiros estão no país para o G20

Cúpula de Líderes do G20 acontece pela primeira vez no Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 22:00

Evento reúne líderes de todo o mundo Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A cúpula do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo, começa na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que o Brasil vai sediar o evento. A agenda abordará temas como inclusão social, reforma de instituições e transição energética. Até a noite de domingo (17), mais de 20 chefes de estado e de governo de todo o mundo já haviam chegado ao país.

O presidente americano Joe Biden foi um dos que chegou no domingo. Biden desembarcou na capital carioca após visitar Manaus e sobrevoar a Amazônia. Segundo a Casa Branca, o tour aéreo passou por “refúgios de vida selvagem, erosão costeira, e [viram] danos causados ​​por incêndios e navios encalhados”.



O presidente chinês XI Jinping chegou no início da noite de domingo ao Rio no hotel onde ficará, no Leblon. A comitiva foi recebida por dezenas de chineses com bandeiras. A China tem a maior delegação entre os países visitantes, com cerca de 1 mil pessoas.

Javier Milei, presidente da Argentina, e Emmanuel Macron, presidente da França, chegaram no fim da tarde, após se encontrarem na Casa Rosada, sede do governo argentino. Georgia Meloni, primeira-ministra da Itália, foi a primeira a chegar ao Rio para o G20.

Além deles, estão em território brasileiro: Gabriel Boric, presidente do Chile, Joao Lourenço, da Angola, Abdel Fattah, do Egito, Gustavo Petro, da Colômbia, Lawrence Wong, primeiro-ministro de Singapura, entre outros.

O Brasil fica na presidência do G20 até este mês. Ao longo de 2024, diversos grupos de trabalho se reuniram em capitais brasileiras, como forma de preparação para a reunião que acontece entre os dias 18 e 19 de novembro. Salvador, inclusive, recebeu os grupos sobre desenvolvimento sustenstável e cultura.

O que é o G20?

Criado em 1999 em resposta à crise financeira global, o G20 é um fórum de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global. O grupo tem papel importante nas governançsa mundiais em todas as grandes questões econômicas internacionais.