INFLAÇÃO

'O povo tem que ter consciência para não comprar o que está caro', diz Lula sobre alimentos

Presidente voltou a falar sobre reuniões com setores produtivos e atacadistas e é criticado pela oposição

Tharsila Prates

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 19:26

O presidente Lula Crédito: Divulgação/ Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou mais uma vez sobre a carestia no preço dos alimentos, disse que vai se reunir com os setores produtivos e atacadistas e orientou que o povo tenha consciência para não comprar o que está caro.>

"Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque, senão, vai estragar", disse Lula nesta quinta-feira (6), em entrevista a rádios baianas.>

Ele complementa: "Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. É necessário que a gente faça isso. O povo não pode ser extorquido. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, que o salário aumentou, aí aumenta o preço. É preciso ter responsabilidade".>

Em janeiro, o presidente já havia dito que iria se reunir com atacadistas, produtores de alimentos e donos de supermercados para discutir os preços dos alimentos no Brasil. Na ocasião, ele apontou que a alta na demanda é um dos principais fatores por trás do aumento dos preços, além de mencionar a valorização do dólar e questões climáticas como outros elementos que impactam os valores.>

“Estamos discutindo e faremos várias reuniões com esses setores para encontrar uma solução que garanta que os alimentos cheguem ao consumidor com preços mais acessíveis, de acordo com seu poder de compra”, afirmou o presidente. A declaração foi feita no dia 26 de janeiro, em um vídeo publicado pela primeira-dama Janja da Silva nas redes sociais.>

A fala sobre o povo ter consciência na hora de fazer a feira foi usada pela oposição para atacar o presidente. "Se o arroz está caro, é só não comer. Se o gás está caro, é só não cozinhar. Se a gasolina está cara, é só ficar em casa", ironizou o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas.>

O deputado federal pelo PL Eduardo Bolsonaro escreveu na rede social X: "As narrativas de Lula: não tem inflação, culpa da inflação é do BC nomeado por Bolsonaro, culpa é do empresário que quer lucrar, culpa é do consumidor que compra coisa cara (...) Último que sair apague a luz".>

Ainda no X, por volta das 19h30, a hashtag 'Lula ladrão' era um dos assuntos mais comentados na rede social. "Tá caro? Não compra", escreveu um usuário. "Se está caro, deixe na prateleira e volte para casa sem nada pra comer!", criticou outro.>

Mais polêmica>

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já havia sugerido que a população passasse a trocar a laranja por frutas mais baratas. A declaração ocorreu após reunião com o presidente Lula (PT) e outros líderes do governo nos setores agrícola e econômico.>