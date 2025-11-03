APÓS CRIME BRUTAL

O que aconteceu com Daniel Cravinhos? Condenado tentou contato com irmão de Suzane von Richthofen

Homem também casou e teve filho

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:22

Daniel Cravinhos Crédito: Reprodução

Condenado por envolvimento no assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, Daniel Cravinhos voltou a chamar atenção recentemente após tentar retomar contato com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane. Após deixar a prisão, ele buscou uma reaproximação com o ex-cunhado e chegou a enviar uma carta por meio de um amigo em comum, pedindo perdão e uma chance de diálogo.

Daniel afirmou que tinha medo de procurar Andreas pessoalmente, embora viva próximo ao local onde o rapaz mora. “Gostaria de conversar contigo e expressar meus sentimentos, mas compreenderei se preferires não olhar na minha cara”, escreveu o ex-presidiário na declaração.

O texto, descrito como uma confissão de arrependimento, relembra momentos da amizade entre os dois antes do crime e expressa culpa pelas mortes dos pais de Andreas. Segundo pessoas próximas aos envolvidos, o irmão de Suzane ficou abalado ao ouvir Daniel em uma tentativa de ligação intermediada por um amigo.

Daniel se casou e teve filho

Fora das telas e da prisão, Daniel Cravinhos também teve uma vida amorosa conturbada. Em 2011, conheceu a biomédica Alyne Bento, que contou ao escritor Ulisses Campbell - autor do livro Suzane: Assassina e Manipuladora - que se apaixonou por ele “à primeira vista”, enquanto visitava um parente em uma penitenciária. O casal se casou em 2014, quando Daniel ainda cumpria pena, e viveu junto até o fim de 2022.