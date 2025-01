VIOLÊNCIA

Obreiro de igreja, baiano é morto por usar preto em comunidade no Rio de Janeiro

Segundo testemunhas, ele teria sido confundido por traficantes com um miliciano

Um homem de 40 anos foi morto na noite da última sexta-feira (10), na comunidade Catiri, em Bangu, no Rio de Janeiro, porque teria sido confundido com um miliciano. Segundo testemunhas, ele teria sido confundido por traficantes porque estava vestindo uma roupa preta.

Obreiro, Francisco de Assis Ricardo de Almeida estava a caminho do evento de uma igreja evangélica quando foi morto. Ele era auxiliar de serviços gerais e natural de Feira de Santana, no Centro Norte baiano. Segundo o G1 e a TV Globo, ele estava morando no Rio de Janeiro há um ano e quatro meses.