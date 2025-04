ACIDENTE

Ônibus com estudantes cai em ribanceira e deixa sete mortos no RS; Ufba emite nota de pesar

Motorista terceirizado teria dito que veículo perdeu os freios numa curva



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 4 de abril de 2025 às 21:29

Acidente com ônibus no RS Crédito: Divulgação/ Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Um ônibus com estudantes e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) caiu na manhã desta sexta-feira (4) em uma ribanceira, na altura do município de Imigrante (RS), no Vale do Taquari. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente resultou em sete mortes. A identificação das vítimas ainda não foi divulgada.>

O veículo transportava 35 pessoas no total, sendo 31 alunos, 3 professores e o motorista terceirizado. O grupo faria uma visita técnica ao cactário Horst, no município onde ocorreu o acidente.>

A secretária de Saúde de Imigrante, Joice Horst, prestou os primeiros socorros ao motorista do ônibus que tombou e disse à RBS TV que o homem relatou uma falha nos freios do veículo.>

"Eu perguntei o que tinha acontecido, e brevemente ele me relatou que perdeu o freio logo acima, em uma curva", disse a secretária.>

Além dos bombeiros, participaram do resgate a Brigada Militar, o Instituto Geral de Perícias (IGP) e voluntários.>

O Hospital Ouro Branco, no município vizinho de Teutônia, a 20 km de Imigrante, informou que recebeu 18 pacientes que estavam no ônibus, sendo 16 mulheres e 2 homens, com idades entre 24 e 64 anos. Três pacientes receberam alta, mas seguem em leitos do hospital até que familiares cheguem.>

Dois pacientes foram transferidos pra Lajeado, no Hospital Bruno Born, referência em neurocirurgia. A assessoria do hospital informou que a identidade das vítimas deve ser divulgada em breve pelo Ministério da Saúde.>

Solidariedade>

A UFSM disse, em nota, que enviou uma equipe ao local para acompanhar o resgate. As atividades acadêmicas e administrativas na instituição foram suspensas, com luto oficial de três dias.>

A prefeitura de Santa Maria emitiu uma nota de pesar pelo acidente e disse se solidarizar com familiares, amigos e toda comunidade acadêmica. O comunicado diz que representantes da prefeitura vão ao campus da UFSM para “prestar apoio psicológico e receber as famílias que procuram informações sobre o acidente”.>

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, considerou o acidente uma “tragédia profunda”. “Em nome do governo do estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio”, disse Leite nas redes sociais. >

Ele informou que está em contato direto com as forças de segurança, resgate e equipes de saúde, e que o governo do estado está mobilizado para prestar o apoio que for necessário.>

Em nota divulgada no site, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) também lamentou o acidente. "A Universidade Federal da Bahia (Ufba) manifesta profundo pesar e solidariedade pelo falecimento de sete integrantes da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), vítimas de um trágico acidente de ônibus, na cidade de Imigrante, no Rio Grande do Sul.">