POLÍTICA

Oposição sugere pedir impeachment de Lula por irregularidade no Pé-de-Meia

"Chegou a hora de colocar ordem na casa", diz senadora Damares

Aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm utilizado as redes sociais para sugerir o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Tribunal de Contas da União (TCU) bloquear verbas do programa Pé-de-Meia, que visa custear bolsas para estudantes do ensino médio. O tema gerou discussões acaloradas no X (antigo Twitter), onde parlamentares da oposição acusam Lula de cometer uma "pedalada fiscal", alegando que o caso é similar ao que levou à perda de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. >