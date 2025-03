ALIMENTAÇÃO

Ordem que você consome os alimentos altera efeito sobre a saúde e obesidade; entenda

Pesquisadora sugere uma ordem para você ingerir verdura, proteína e carboidrato

A forma como consumimos os alimentos pode ser tão importante quanto o que comemos, segundo a bioquímica Jessi Inchauspé, autora do livro A Revolução da Glicose. Ela explica que a ordem em que ingerimos os alimentos tem impacto direto nos níveis de açúcar no sangue, podendo prevenir doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, renais e até distúrbios de visão. >

Inchauspé destaca que a maioria das pessoas experimenta picos de glicose ao longo do dia devido ao consumo excessivo de açúcares e carboidratos refinados. Esses picos podem levar a sintomas como fadiga, desejos frequentes por comida, distúrbios do sono e, a longo prazo, aumentar o risco de obesidade e diabetes.>

A bioquímica recomenda começar as refeições com vegetais, seguidos por proteínas e gorduras, e deixar carboidratos e açúcares por último. “Se você comer os ingredientes da refeição em uma ordem específica, pode reduzir o pico de glicose sem mudar a quantidade ou o tipo de alimento”, explica, em entrevista ao jornal El Tiempo.>

Ela ressalta que os vegetais criam uma barreira protetora no intestino, ajudando a controlar a absorção de glicose. “É importante que, antes do almoço ou do jantar, você coma um prato de vegetais”, afirma.>