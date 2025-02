MUDANÇA

Ovos no Brasil terão carimbo obrigatório da data de validade na casca; entenda

Ideia é melhorar segurança alimentar e rastreamento dos lotes

A partir de 4 de março, os ovos destinados ao consumo direto deverão apresentar a data de validade carimbada na casca, conforme determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Esta medida foi estabelecida pela portaria 1.179, de 5 de setembro de 2024, que concedeu um prazo de 180 dias para a adaptação dos produtores. Além disso, o alimento deverá ser identificado com o número de registro do estabelecimento produtor. >

O decreto também exige que embalagens secundárias contendo ovos sem rótulo apresentem a descrição "proibida a venda fracionada", junto com as informações obrigatórias já previstas. A tinta utilizada para a marcação na casca do ovo precisa ser específica para uso em alimentos e atóxica, evitando qualquer risco de contaminação.>

O ovo, além de ser uma opção nutritiva e versátil, tem se destacado no mercado, embora os preços tenham apresentado variações, como mostram os dados recentes sobre o aumento nos custos no início de 2024. Em 2024, enquanto o preço da carne subiu 20,8%, os ovos tiveram uma queda de 4,5%, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE. No entanto, um levantamento de fevereiro deste ano revela uma alta nos preços dos ovos no país.>