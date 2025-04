VIRALIZOU

Paciente alvo de deboche fez carta com último desejo antes de morrer

A história de Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, foi exposta por duas alunas de medicina, em um vídeo, 11 dias antes de ela morrer

Antes mesmo de nascer, Vitória Chaves da Silva teve a morte decretada por um pediatra. Um dos ultrassons feitos durante o pré-natal mostrou que ela nasceria com uma anomalia no coração: a de Ebstein, um problema cardíaco raro e incurável, caracterizado pela má-formação das válvulas do órgão.>