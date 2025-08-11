RECEBEU R$ 3 MILHÕES

Padre é condenado a devolver R$ 1,4 milhão por enriquecimento ilícito como servidor fantasma

Religioso abandonou serviço público após ser ordenado

Larissa Almeida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:53

Luiz Augusto Ferreira da Silva Crédito: Reprodução

O padre Luiz Augusto Ferreira da Silva foi condenado a devolver R$ 1,4 milhão aos cofres públicos por ocupar, durante anos, um cargo fantasma na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A decisão integra um acordo judicial firmado no processo por improbidade administrativa, movido pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Além do ressarcimento, o religioso deverá pagar uma multa de R$ 46,5 mil, que será quitada em dez parcelas. Segundo o MP, ele teria obtido um enriquecimento ilícito superior a R$ 3 milhões no período em que recebeu salários sem exercer qualquer função no Legislativo goiano.

A ação começou em 2015, quando vieram à tona as suspeitas de que Luiz Augusto permanecia na folha de pagamento da Alego mesmo sem trabalhar. Na época, ele afirmou que, se fosse obrigado a devolver o dinheiro, acabaria preso por não ter condições financeiras para quitar a dívida.

Atualmente, o padre atua na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia, e está aposentado do serviço público por decisão judicial. O MP apontou que, como servidor fantasma, ele recebia mensalmente R$ 11.803, valor que gerou prejuízo ao erário e violou princípios constitucionais.