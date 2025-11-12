Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre leiloa cueca em festa e rebate críticas: 'Funcionária do capeta'

Thiago Zanardi, da Paróquia São Francisco de Assis, diz que o episódio foi uma "brincadeira" durante festejo religioso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:44

Padre Thiago Zanardi
Padre Thiago Zanardi Crédito: Reprodução

Uma cena de um padre leiloando uma cueca durante uma festa religiosa em Alvorada, no interior do Tocantins, viralizou nas redes sociais. Depois da repercussão da cena, o padre, o padre Thiago Zanardi, responsável pela Paróquia São Francisco de Assis, desabafou com os fiéis e atribuiu a circulação das imagens a uma “funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça”. 

Durante a missa transmitida pelo YouTube no último domingo (9), Zanardi relatou que ficou surpreso ao descobrir que o vídeo havia sido enviado para a imprensa cerca de um mês após o evento. 

Padre leiloou cueca

Padre Thiago Zanardi por Reprodução
Padre Thiago Zanardi por Reprodução
Padre Thiago Zanardi por Reprodução
Padre Thiago Zanardi por Reprodução
1 de 4
Padre Thiago Zanardi por Reprodução

“Alguém não perdeu a oportunidade e filmou aquela brincadeira toda. Passados 30 dias da nossa festa, uma surpresa. Uma funcionária do capeta com o espírito de ronca e fuça mandou para o g1 Tocantins o vídeo do padre leiloando a cueca”, afirmou.

A “brincadeira” do leilão

O episódio ocorreu durante o 53º Festejo de São Francisco de Assis, em 28 de setembro de 2025. O evento incluía missa do vaqueiro e do agricultor, além de um tradicional leilão de animais e prendas. Em meio à animação, o padre acabou virando atração inesperada.

Segundo ele, a cena começou de forma espontânea. “O padre já tinha perdido o chapéu, o cinto, a botina e alguém brinca: ‘Agora é a cueca do padre’. E, quando eu me dei conta, estavam leiloando e já estava em R$ 1.500. Eu falei: por R$ 1.500 eu não vendo, não. Subi numa cadeira, mostrei o cós da cueca. Não tirei.”

No vídeo que circula em grupos de WhatsApp, o padre aparece com camisa clerical e chapéu de vaqueiro. Em tom descontraído, ele puxa o cós da cueca e dança enquanto o leiloeiro aumenta os lances:

“Dois mil na cueca do padre. Parou? Vou vender por R$ 2. Vai descer o martelo. R$ 3 mil aqui. Vou vender por três mil”, diz o locutor.

Leia mais

Imagem - Padre Fábio de Melo revela que sofre doença que provoca perda auditiva e admite ser uma pessoa triste

Padre Fábio de Melo revela que sofre doença que provoca perda auditiva e admite ser uma pessoa triste

Imagem - Padre filmado com noiva de fiel pode perder o cargo? Veja o que diz a Igreja

Padre filmado com noiva de fiel pode perder o cargo? Veja o que diz a Igreja

Imagem - Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Repercussão e apoio do bispo

Após a viralização das imagens, Zanardi contou que conversou com o bispo da Diocese de Porto Nacional. Segundo ele, o religioso avaliou que não houve irregularidade.

“A única pessoa a quem eu devo satisfação, que não me cobrou, mas justifiquei e pedi que, se fosse o caso de alguma advertência canônica, que me desse, foi o senhor bispo, que tranquilamente disse: ‘Padre, não houve imoralidade alguma’.”

Mais recentes

Imagem - Motorista viveu horas de terror com bomba falsa no Rodoanel

Motorista viveu horas de terror com bomba falsa no Rodoanel
Imagem - Condenado por sequestro e morte de Eloá, Lindemberg é apontado como 'preso exemplar'

Condenado por sequestro e morte de Eloá, Lindemberg é apontado como 'preso exemplar'
Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
01

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor

Imagem - Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'
03

Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'

Imagem - 'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação
04

'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação