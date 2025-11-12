NÃO GOSTOU

Padre leiloa cueca em festa e rebate críticas: 'Funcionária do capeta'

Thiago Zanardi, da Paróquia São Francisco de Assis, diz que o episódio foi uma "brincadeira" durante festejo religioso

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:44

Padre Thiago Zanardi Crédito: Reprodução

Uma cena de um padre leiloando uma cueca durante uma festa religiosa em Alvorada, no interior do Tocantins, viralizou nas redes sociais. Depois da repercussão da cena, o padre, o padre Thiago Zanardi, responsável pela Paróquia São Francisco de Assis, desabafou com os fiéis e atribuiu a circulação das imagens a uma “funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça”.

Durante a missa transmitida pelo YouTube no último domingo (9), Zanardi relatou que ficou surpreso ao descobrir que o vídeo havia sido enviado para a imprensa cerca de um mês após o evento.

Padre leiloou cueca 1 de 4

“Alguém não perdeu a oportunidade e filmou aquela brincadeira toda. Passados 30 dias da nossa festa, uma surpresa. Uma funcionária do capeta com o espírito de ronca e fuça mandou para o g1 Tocantins o vídeo do padre leiloando a cueca”, afirmou.

A “brincadeira” do leilão

O episódio ocorreu durante o 53º Festejo de São Francisco de Assis, em 28 de setembro de 2025. O evento incluía missa do vaqueiro e do agricultor, além de um tradicional leilão de animais e prendas. Em meio à animação, o padre acabou virando atração inesperada.

Segundo ele, a cena começou de forma espontânea. “O padre já tinha perdido o chapéu, o cinto, a botina e alguém brinca: ‘Agora é a cueca do padre’. E, quando eu me dei conta, estavam leiloando e já estava em R$ 1.500. Eu falei: por R$ 1.500 eu não vendo, não. Subi numa cadeira, mostrei o cós da cueca. Não tirei.”

No vídeo que circula em grupos de WhatsApp, o padre aparece com camisa clerical e chapéu de vaqueiro. Em tom descontraído, ele puxa o cós da cueca e dança enquanto o leiloeiro aumenta os lances:

“Dois mil na cueca do padre. Parou? Vou vender por R$ 2. Vai descer o martelo. R$ 3 mil aqui. Vou vender por três mil”, diz o locutor.

Repercussão e apoio do bispo

Após a viralização das imagens, Zanardi contou que conversou com o bispo da Diocese de Porto Nacional. Segundo ele, o religioso avaliou que não houve irregularidade.