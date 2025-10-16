Acesse sua conta
Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Autoridades buscam suspeitos de vazarem imagens que viralizaram nas redes sociais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:22

A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos de vazarem um vídeo que flagra um padre com a noiva de um fiel, de 21 anos, dentro de uma casa paroquial em Nova Maringá, no Mato Grosso. As imagens viralizaram na terça-feira (13).

Quatro celulares foram apreendidos durante a operação. A PC agora investiga os crimes constrangimento ilegal qualificado e invasão de domicílio qualificada, além de dano psicológico contra a vítima. Os aparelhos serão analisados pela perícia.

A investigação começou depois que a família da noiva que apareceu com o padre Luciano Braga Simplício registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (13). Agora, a PC apura a participação de cada envolvido para esclarecer todos os fatos e responsabilizar os autores.

Entenda o caso

O religioso foi identificado como padre Luciano Braga Simplício, da Diocese de Diamantino. No vídeo, o noivo aparece furioso, arrombando a porta da casa com a ajuda de amigos depois que o padre se recusou a abrir. Quando finalmente entram, a mulher está escondida embaixo da pia do banheiro, tentando não ser vista.

O vídeo rapidamente viralizou e já soma milhares de visualizações. A Diocese de Diamantino confirmou o caso e soltou uma nota dizendo que “todas as medidas canônicas estão sendo tomadas” e pediu “compreensão e oração” aos fiéis.

