Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Yan Inácio
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:22
A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos de vazarem um vídeo que flagra um padre com a noiva de um fiel, de 21 anos, dentro de uma casa paroquial em Nova Maringá, no Mato Grosso. As imagens viralizaram na terça-feira (13).
Quatro celulares foram apreendidos durante a operação. A PC agora investiga os crimes constrangimento ilegal qualificado e invasão de domicílio qualificada, além de dano psicológico contra a vítima. Os aparelhos serão analisados pela perícia.
Padre foi flagrado com noiva de fiel
A investigação começou depois que a família da noiva que apareceu com o padre Luciano Braga Simplício registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (13). Agora, a PC apura a participação de cada envolvido para esclarecer todos os fatos e responsabilizar os autores.
O religioso foi identificado como padre Luciano Braga Simplício, da Diocese de Diamantino. No vídeo, o noivo aparece furioso, arrombando a porta da casa com a ajuda de amigos depois que o padre se recusou a abrir. Quando finalmente entram, a mulher está escondida embaixo da pia do banheiro, tentando não ser vista.
O vídeo rapidamente viralizou e já soma milhares de visualizações. A Diocese de Diamantino confirmou o caso e soltou uma nota dizendo que “todas as medidas canônicas estão sendo tomadas” e pediu “compreensão e oração” aos fiéis.