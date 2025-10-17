ESCÂNDALO

Padre filmado com noiva de fiel pode perder o cargo? Veja o que diz a Igreja

Caso registrado em Nova Maringá ganhou repercussão nacional

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:46

Fiel foi encontrada na casa do padre Crédito: Reprodução

O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), pode ser afastado definitivamente do sacerdócio caso sejam comprovadas irregularidades em sua conduta. Segundo o Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II em 1983, padres do rito latino são proibidos de manter qualquer tipo de relação afetiva ou sexual. A violação desse compromisso é considerada uma infração grave e pode levar à perda do direito de exercer o ministério.

O documento estabelece punições que vão desde advertências formais até a suspensão das funções clericais. Em situações mais sérias ou reincidentes, o sacerdote pode ser reduzido ao estado laical, processo conhecido como “expulsão” da Igreja, perdendo oficialmente o título e as prerrogativas de padre.

A decisão cabe ao bispo diocesano, responsável por avaliar a gravidade do caso e determinar se a apuração será resolvida localmente ou encaminhada à Congregação para o Clero, no Vaticano.

Investigação canônica e policial

A Diocese de Diamantino, à qual pertence a paróquia, informou em nota que abriu uma investigação canônica para apurar a conduta do padre. O comunicado, divulgado na terça-feira (14/10), afirma que “todas as medidas previstas estão sendo devidamente tomadas, visando o bem da Igreja e do povo de Deus”.

Além do processo interno, a Polícia Civil de Mato Grosso instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do caso. A jovem de 21 anos envolvida no episódio registrou um boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens. As autoridades também verificam se houve violação de privacidade ou outros delitos, como possível assédio.

O vídeo que gerou o escândalo

O episódio veio à tona após a divulgação de um vídeo gravado dentro da casa paroquial de Nova Maringá, cidade de pouco mais de cinco mil habitantes, localizada a 392 quilômetros de Cuiabá. As imagens mostram o padre vestindo apenas um short, no momento em que o noivo da jovem, acompanhado do pai, arromba a porta do banheiro.

A mulher é encontrada escondida embaixo da pia, usando um baby-doll. O flagrante foi filmado pelo noivo, e o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, causando grande repercussão tanto na comunidade local quanto em todo o país.

Defesa do sacerdote

Em um áudio divulgado após o episódio, o padre negou qualquer tipo de envolvimento amoroso. Segundo ele, “ela apenas pediu permissão para usar o quarto e tomar banho” depois de participar de uma atividade religiosa. O sacerdote afirmou que estava tomando banho quando ouviu gritos de “tem gente, tem gente”.