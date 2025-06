TRAGÉDIA FAMILIAR

Pai de criança de 2 anos que matou a mãe disse em depoimento que não viu filho com arma

Pai foi ouvido e liberado; ele vai responder por homicídio culposo, mas em liberdade

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 14:02

Crédito: Reprodução/redes sociais

O pai da criança de 2 anos, que atirou acidentalmente e matou a mãe de 27 anos em Rio Verde de Mato Grosso (MS), informou em depoimento à polícia que não viu a criança pegar a arma. A tragédia ocorreu na noite dessa sexta-feira (13) e foi flagrado pelas câmeras de segurança da casa que o casal vivia. A criança estava com os pais no quintal, quando pegou uma arma que estava em uma mesa, apontou para a mãe e disparou acidentalmente. Nas imagens captadas pelas câmeras, é possível ver que os pais estão próximos do filho, mas segundo o homem, ele não viu a criança com a arma. Ele vai responder por homicídio culposo, mas em liberdade. As informações são do G1 MS.>

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Danielle Felismino, o homem prestou um depoimento na delegacia, no momento em que apresentou as imagens das câmeras de segurança e a documentação da arma, que ficou apreendida. Na próxima semana, ele deve prestar um novo depoimento. “Tendo em vista a tragédia familiar, e por cautela, ele será ouvido novamente na próxima semana”, explicou a delegada. Ainda segundo a autoridade policial, a criança vai continuar com a família enquanto o caso é investigado. "Vamos investigar e, se for necessário, encaminharemos [o caso] para o Conselho Tutelar acompanhar", completou.>

Segundo informações da polícia, o casal estava sentado na varanda de casa com o filho, quando o menino de 2 anos pegou a arma do pai, que estava em cima de uma mesa. Ao manuseá-la, o garoto efetuou um disparo acidental contra a mãe. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento da tragédia. Enquanto os pais estavam distraídos, a criança pegou a arma, manipulou-a em frente ao casal e, em seguida, virou-se em direção à mãe, disparando contra ela. A mulher foi atingida no braço e no tórax. Nas imagens, é possível vê-la se levantando assustada enquanto o filho corre e a abraça. Em seguida, ela tenta correr, mas cai e a criança fica ao lado da mãe. O marido pega a arma do chão e tenta socorrê-la.>