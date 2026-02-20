Acesse sua conta
Pai é preso por estuprar filhas de 7 e 8 anos na frente do filho de 10

Caso foi registrado na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:57

Denúncia foi registrada em fevereiro deste ano
Denúncia foi registrada em fevereiro deste ano Crédito: Divulgação/PC-PR

Um homem de 46 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil do estado, ele abusava sexualmente das filhas de 7 e 8 anos. As cenas eram presenciadas pelo filho mais velho, de 10. 

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia registrada em 2 de fevereiro. De acordo com a delegada Thais Regina Zanatta, o homem teria praticado, de forma reiterada, atos libidinosos contra suas duas filhas durante o período em que elas permaneceram sob seus cuidados. Os estupros teriam ocorrido entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano.

O mandado de prisão preventiva foi decretado pela Justiça, após representação da Polícia Civil do Paraná, diante da existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. "Foi cumprido ainda mandado de busca e apreensão no local de residência do investigado, com a apreensão de dispositivos eletrônicos que serão submetidos a exame pericial”, disse a delegada. 

O investigado foi conduzido ao sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

A polícia reforça que denúncias envolvendo violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes podem ser realizadas pelos seguintes canais: Disque 100, Disque-Denúncia 181, Conselho Tutelar e Delegacia da Polícia Civil.

