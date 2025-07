190

Pai salva filha bebê de engasgo com ajuda de PM em ligação

Sargento instruiu o pai sobre como realizar a manobra adequada para desobstrução das vias aérea

Uma bebê de apenas um mês foi salva de um engasgo graças à orientação de um policial militar por telefone, na tarde do último sábado (19), no Distrito Federal. O pai da criança ligou desesperado para o Centro de Operações da Polícia Militar e foi atendido pelo 1º sargento QPPMC Olivan, que, mesmo à distância, guiou os primeiros socorros com sucesso. A informação é do Correio Braziliense.