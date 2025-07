POLÍTICA

Hugo Motta proíbe reuniões de comissões durante recesso e frustra reação bolsonarista

Suspensão causou reação de deputados aliados ao ex-presidente

A medida ocorreu no momento em que deputados da oposição, especialmente do Partido Liberal (PL), articulavam sessões com pautas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo durante o recesso informal, as comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores haviam convocado reuniões para o dia.>