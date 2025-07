MEDIDAS CAUTELARES

Bolsonaro responde a Moraes e diz que não violou regras do STF

Defesa do ex-presidente protocolou resposta nesta terça-feira (22) endereçada ao ministro Alexandre de Moraes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou, nesta terça-feira (22/7), esclarecimentos sobre possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na petição, os advogados argumentaram que o ex-presidente não violou as regras impostas. >