Pastor acusado por golpe que prometia lucro de 'um octilhão' de reais é preso

O pastor Osório José Lopes Júnior, de 43 anos, foi preso na quinta-feira (21), na zona rural de Sucupira, no Tocantins. Ele é acusado de participar de um esquema que prometia lucros de "um octilhão de reais" a vítimas. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.



O pastor estava escondido em um rancho e com um segurança particular quando foi localizado pela polícia. O pastor não resistiu à prisão, nem seu segurança fez algo para impedir a medida. O rancho seria de um parente do pastor, segundo a TV Anhaguera.