Pastor causa polêmica após discurso racista viralizar: ‘Branquinha é mais cara’

Declaração ocorreu durante evento evangélico voltado para mulheres

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:03

Pastor é proprietário de uma faculdade Crédito: Reprodução/Instagram

Um pastor, identificado como Océlio Nauar, causou polêmica após fazer um discurso racista durante um evento evangélico no último sábado (9). Enquanto falava para um público feminino, ele disse que mulheres brancas são mais caras do que as negras.

"Quando você for casar, escolha com quem for casar. Se você escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais caro. Escolhe uma morena que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negócio aqui, tem que comprar mais creme, vai ficando cara", afirmou o líder religioso, antes de rir.

A declaração ocorreu no congresso feminino da Assembleia de Deus, em Itaituba, no oeste do Pará. Ao circular nas redes sociais, a gravação causou revolta nos internautas e em membros religiosos, que apontaram racismo e sexismo do pastor.

"Que declaração lamentável, preconceituosa", criticou uma internauta. "As igrejas deveriam ter mais critérios para nomear seus pastores. A palavra de Deus não é para ser pregada por qualquer um, exige preparo e sabedoria, para não correr riscos de distorções absurdas como essa", criticou outra.

Océlio Nauar comanda a Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas de Deus no Estado do Pará. Além do cargo religioso, ele é proprietário de uma faculdade no Pará.

