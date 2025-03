PROCURADO

Pastor ligado à facção faturou R$ 1,5 milhão ao cobrar taxa ilegal por venda de galão de água

Ulisses Batista é o principal alvo da Operação Falso Profeta

O pastor Ulisses Batista, ligado a uma facção criminosa, é procurado por chefiar um esquema de extorsão nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso. Ele faturou R$ 1,5 milhão por cobrar taxa ilegal de R$ 1 por unidade de galão de água vendida. As informações são do Metrópoles. >