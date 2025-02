PRESO EM MANAUS

Pedófilo se vestia como personagem do filme As Branquelas para atrair vítimas

Ele foi identificado após celular com pornografia infantil ir parar nas mãos de delegada

Um estudante de odontologia de 24 anos foi preso em Manaus, no Amazonas, suspeito de armazenar e compartilhar materiais de pornografia infantil. Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, o rapaz costumava se vestir como personagens do filme de comédia "As Branquelas" para atrair a atenção das vítimas.>