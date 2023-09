Pedra do Telégrafo: homens brigam para tirar foto na frente de penhasco

Um dos lugares mais 'instagramáveis' do Rio de Janeiro virou palco de briga. Dois homens que queriam tirar foto na Pedra do Telégrafo trocaram socos em frente ao penhasco após um deles supostamente demorar para tirar o retrato.



O local é conhecido pela ilusão de ótica: os visitantes parecem se pendurar em um penhasco sobre o nada, a grande altura, mas, na verdade, a pedra fica em ponto seguro, a pouca altura do solo.



No entanto, há um desfiladeiro a poucos metros do local. Os brigões, inclusive, chegaram a escorregar morro abaixo, em um ponto cerca de 354 metros acima do nível do mar.