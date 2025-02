GOIÁS

'Perdoa a mamãe, meu amor': mãe faz homenagem a menino que morreu esquecido em carro

Dona de creche que esqueceu o garoto de 2 anos no veículo foi presa após tentar fugir

A mãe de Salomão Rodrigues Faustino, que faleceu após ser esquecido por quatro horas dentro de um carro, fez um post lamentando a morte do filho. O menino, de apenas 2 anos, morreu na terça-feira (18), em Nerópolis, Região Metropolitana de Goiânia, após a empresária Flaviane Lima, dona de uma creche, esquecê-lo no veículo com os vidros fechados. “Você levou todo meu coração e minha alegria. Como eu viverei sem você?”, escreveu Giselle Faustino, mãe da criança. >