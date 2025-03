VIOLÊNCIA

Perícia revela causa da morte da jovem Vitória, encontrada em São Paulo

Adolescente de 17 anos estava desaparecida há uma semana

Uma perícia revelou qual foi a causa da morte de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. A jovem foi encontrada morta, com sinais de tortura, na quarta-feira (5), em Cajamar, na grande São Paulo. Segundo peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), Vitória foi morta com três facadas. >

O corpo da adolescente apresentava cortes por faca no tórax, no pescoço e no rosto. As informações foram divulgadas pelo Fantástico. Havia sinais de tortura, e a vítima estava nua e com o cabelo raspado. Por causa das características de como o corpo foi encontrado, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que Vitória foi assassinada por ciúmes ou vingança. >