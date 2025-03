REVIRAVOLTA

Caso Vitória: pai da jovem entra na lista de suspeitos do crime, diz polícia

Investigadores alegam "inúmeras contradições" apresentadas por Carlos Alberto Souza.

Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2025 às 09:46

Vitória Regina de Sousa Crédito: Reprodução

O pai de Vitória Regina de Sousa, 17 anos, encontrada morta em São Paulo, foi incluído na lista de suspeitos do crime. A jovem estava há uma semana desaparecida, quando foi encontrada com sinais de tortura em uma região de mata no Cajamar, cidade paulista. >

A inclusão de Carlos Alberto Sousa, pai da vítima, na lista de suspeitos foi confirmada por investigadores à CNN. Eles afirmam que a decisão está baseada nos “mesmos critérios” dos outros suspeitos.>

Segundo a CNN, a investigação cita um “comportamento estranho” e diz que o pai da jovem pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte de Vitória.>

A defesa de Carlos Alberto informou que vai tentar reverter a situação ainda nesta semana, já que acha a decisão “absurda”. O advogado disse à CNN que o pai de Vitória nunca foi ouvido formalmente pela polícia, por isso não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento.>

A jovem foi encontrada decapitada, com marcas de violência no corpo e o cabelo raspado após ficar desaparecida por sete dias. No dia do crime, Carlos Alberto deixou de buscar a filha no trabalho, como fazia usualmente, porque o carro estaria à espera de conserto em uma oficina. >

Relembre o caso

A jovem desapareceu no último dia 26, depois que saiu do restaurante de um shopping onde ela trabalhava, também em Cajamar. Imagens de câmeras de segurança registraram a ida de Vitória a um ponto de ônibus e o momento em que ela foi seguida por dois homens.>

A jovem chegou a enviar áudios a uma amiga falando que tinha sido assediada por homens que estavam em um carro. >

Após encontrar o corpo de Vitória, o delegado Aldo Galiano, da seccional da região, descreveu a cena como "uma morte cruel", em entrevista ao programa Brasil Urgente (TV Bandeirantes).>

Ele sugeriu, pelos indícios, que ela foi torturada e destacou que as mãos da vítima estavam enroladas em sacos plásticos, possivelmente para evitar que resquícios de DNA do assassino fossem deixados.>