CRIME EM SÃO PAULO

Caso Vitória: polícia descarta participação do pai na morte da jovem; confira os suspeitos

Caso foi atualizado em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (10)

Tharsila Prates

Publicado em 10 de março de 2025 às 19:02

Vitória Regina de Sousa tinha apenas 17 anos Crédito: Reprodução

A polícia descartou a participação do pai de Vitória Regina de Sousa como suspeito pela morte da filha. A informação foi dada pela equipe de investigação na tarde desta segunda-feira (10), em uma coletiva de imprensa para atualizar as informações do caso, segundo a CNN Brasil.>

Carlos Alberto Souza, pai da jovem, havia sido incluído na lista de suspeitos após a investigação citar um “comportamento estranho” e dizer que o pai da jovem pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte de Vitória. >

O advogado Fabio Costa, que defende Carlos Alberto, havia informado à CNN que tentaria reverter a situação, já que acha a decisão “absurda”. >

O advogado disse que o pai de Vitória nunca foi ouvido formalmente pela polícia, por isso, não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento. Ele relatou que Carlos Alberto foi incluído entre os suspeitos por omitir o detalhe de que ligou várias vezes para sua filha na data do sumiço.>

A vítima foi encontrada morta, com sinais de tortura, na última quarta-feira (5), em Cajamar, na grande São Paulo. Uma perícia revelou a causa da morte de Vitória: segundo peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), ela foi morta com três facadas. >

Quem são os suspeitos?>

A principal linha de investigação é que a morte de Vitória tenha ocorrido por vingança. Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, apresentou-se à polícia, alegando temer por sua vida. A polícia possui evidências que o colocam perto do local do crime e aponta inconsistências em seu depoimento. A geolocalização de seu celular o situa próximo à residência da vítima no momento do crime. >

Maicol Antônio Sales dos Santos, dono do Toyota Corolla supostamente usado para perseguir Vitória, foi preso. Sua esposa contesta o álibi apresentado por ele. A contradição em depoimento motivou a prisão de suspeito - única até agora.>

Daniel Lucas Pereira teve o pedido de prisão negado. Ele forneceu filmagens do trajeto de Vitória entre o ponto de ônibus e sua casa.>