Pesquisadora de 21 anos desaparece em rio durante coleta de água

Técnica em Química realizava trabalho de monitoramento ambiental

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:18

Roberta dos Reis Costantin, Crédito: Reprodução

Uma técnica em Química e servidora pública da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), identificada como Roberta dos Reis Costantin, de 21 anos, está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (16), após cair no Rio Jacuí enquanto participava de uma atividade de coleta de amostras de água no município de Dona Francisca, na região central do Rio Grande do Sul, segundo o g1.

Segundo a Fepam, Roberta integrava uma equipe formada por três servidores que realizava o trabalho de campo nas proximidades do antigo porto da cidade. O acidente ocorreu por volta das 16h, momento em que o Corpo de Bombeiros foi acionado. As buscas mobilizaram mergulhadores do quartel de Santa Maria, com apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Patrulha Ambiental.

Conforme relato do Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que a jovem utilizava uma roupa pantaneira — uniforme impermeável e de tecido resistente — e estava sobre uma rampa do porto no momento da coleta. Ela teria perdido o equilíbrio, caído no rio e submergido logo em seguida. A força da correnteza impediu que um colega conseguisse resgatá-la.

Ainda de acordo com os bombeiros, o tipo de vestimenta usada pode ter dificultado o retorno da servidora à superfície. As buscas se estenderam até cerca das 21h, quando foram interrompidas, e devem ser retomadas nesta quarta-feira (17).

A atividade realizada por Roberta faz parte do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Naturais (Qualiágua), iniciativa que acompanha periodicamente as condições dos rios e mananciais do estado. As coletas são feitas a cada três meses, como parte de um trabalho técnico de rotina para avaliação da qualidade da água ao longo do tempo.

Roberta havia ingressado na Fepam em outubro de 2024, durante a admissão de mais de 50 novos servidores. Ela atuava na divisão de laboratório da fundação, ocupando o cargo de técnica em Química. A jovem é formada pelo Instituto Federal Farroupilha (IFFar), campus de Caxias do Sul, e atualmente cursa graduação em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

