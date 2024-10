PERIGO PARA VISÃO

Médica aponta os riscos de usar super bonder para colar cílios postiços ou fazer alongamentos

Com certa frequência, vídeos publicados em redes sociais mostram procedimentos estéticos feitos de maneira completamente equivocada. Desta vez, alguns conteúdos que viralizaram exploram as consequências de uma dessas práticas: pessoas têm mostrado os danos na região dos olhos após utilizar colas inapropriadas, como super bonder, nos cílios - seja para realizar alongamentos ou para grudar fios postiços. Em muitos casos, a técnica imprópria é realizada em salões de beleza.

A prática é totalmente condenada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO). A médica Juliana Medrado, representante da entidade, reforça que é preciso ter muito cuidado e escolher apenas produtos específicos para essa área do rosto.

"Tudo que envolve a área dos olhos precisa de muito cuidado. Mesmo os materiais que usamos na pele do corpo, em geral, têm composições e substâncias diferentes daquelas que usamos na área dos olhos", ressalta.

O problema mais comum, segundo a especialista, é colar as pálpebras, causando uma cegueira momentânea por não ser possível abrir os olhos.

Como esses produtos são aplicados na área externa, é difícil causarem problemas nas partes internas, como na retina. Ainda assim, a prática pode causar danos na conjuntiva, uma espécie de membrana que reveste os olhos. Também pode acontecer a irritação das glândulas presentes na pálpebra e nos cílios, favorecendo o surgimento de calázio, que em casos graves precisa ser removido com cirurgia.

Para aliviar a irritação, passar água morna com a ajuda de um algodão pode ajudar, mas não substitui a ida a um médico. A dica é ir diretamente para um local com emergência oftalmológica.

Conforme a oftalmologista, no caso do alongamento de cílios, é fundamental escolher um profissional capacitado. Alguém que tenha feito bons cursos e que respeite as normas de higiene dificilmente utilizará colas inadequadas e exporá o cliente a risco.