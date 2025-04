COMBUSTÍVEL

Petrobras anuncia redução de R$ 0,12 no preço do diesel para distribuidoras

Nova política de preços entra em vigor nesta sexta (18)

A Petrobras informou nesta quinta-feira (17) que reduzirá em R$ 0,12 o preço do diesel vendido às distribuidoras a partir de sexta-feira (18). Com o ajuste, o valor cobrado pela estatal passará para R$ 2,95 por litro. A expectativa é que o consumidor final tenha redução de aproximadamente R$ 0,10 na bomba, considerando a mistura obrigatória de 14% de biodiesel. >

A medida reverte parcialmente o aumento de R$ 0,22 implementado em janeiro e reflete a queda recente nos preços internacionais do petróleo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, havia sinalizado no dia 8 que as condições do mercado justificavam reduções. "Considerando o preço do Brent dessa semana, naturalmente, nós temos o preço que tem todas as condições de ser reduzido", afirmou, atribuindo parte da volatilidade às "loucuras cometidas pelo presidente dos Estados Unidos". >