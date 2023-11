PF apreende aeronave e iates de R$ 54 milhões dos investigados por pirâmide financeira em 4 estados

Uma quadrilha que, por meio de uma pirâmide financeira com supostos investimentos em criptomoedas, captou ilegalmente mais de R$ 1 bilhão de aproximadamente 7 mil investidores em 17 Estados do Brasil e até no exterior começou a ser desarticulada nesta terça-feira, 28, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Ouranós.



A ação teve o objetivo de cumprir 28 mandados de busca e apreensão e 11 medidas cautelares diversas de prisão contra 12 pessoas e mais de 50 empresas. A Justiça ordenou o bloqueio e sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 400 milhões: 473 imóveis, 1 aeronave, 10 embarcações, 40 veículos de luxo, mais de 110 contas bancárias e 3 fundos de investimento.