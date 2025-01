EX-DEPUTADO

PF apreende arma de Daniel Silveira após determinação de Moraes

Em 2023, Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão

O ex-deputado federal Daniel Silveira teve sua arma de fogo apreendida pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (27), em cumprimento a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma pistola Taurus calibre 380 foi encontrada na residência do ex-parlamentar, em Petrópolis (RJ). >

Daniel Silveira foi preso novamente em dezembro do ano passado, após Alexandre de Moraes concluir que ele descumpriu medidas cautelares durante o cumprimento do livramento condicional. Entre as violações apontadas, Silveira teria desrespeitado o horário de recolhimento noturno, estipulado para as 22h, e dado entrada em um hospital sem autorização judicial. Em razão desses episódios, o benefício do livramento condicional foi revogado pelo ministro.>