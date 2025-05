PUNHAL VERDE E AMARELO

PF baiano preso em tentativa de golpe é transferido para ala especial

Policial foi flagrado em mensagens de áudio, nas quais cita a trama contra o STF e grupo armado para tentar impedir posse de Lula

Moraes atendeu o pedido do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que comunicou ao ministro sobre a preocupação de fuga do policial federal, “diante das peculiaridades daquela unidade prisional e do perfil do custodiado”. O policial estava no 19° Batalhão, que também está localizado na Papuda, sendo transferido para o pavilhão especial para ex-agentes.>