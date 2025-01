STF

PF baiano suspeito de envolvimento em plano para matar Lula tem prisão mantida

Decisão foi tomada por Alexandre de Moraes



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 21:41

Wladimir Matos Soares já está preso Crédito: Reprodução

O ex-policial federal baiano Wladimir Matos Soares teve a prisão mantida. Soares foi preso em novembro do ano passado, suspeito de integrar o grupo que planejava o golpe de Estado que mataria o presidente Lula. As informações são do portal Metrópoles. >

A manutenção da prisão foi decidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (27). Ainda conforme determinação de Moraes, Soares deve passar por exame médico dentro dos próximos cinco dias para checar seu estado de saúde. >

A investigação do plano 'Punhal Verde e Amarelo' indica que Soares teria se infiltrado na segurança do presidente para repassar informações privilegiadas ao grupo golpista. Entre as informações compartilhadas, o relatório da Polícia Federal indica que o baiano chegou a informar os demais sobre a presença de policiais da força tática na segurança de Lula. >

“Desta forma, o investigado, aproveitando-se das atribuições inerentes ao seu cargo no período entre a diplomação e posse do governo eleito, repassou informações relacionadas à estrutura de segurança do presidente Lula para pessoas próximas ao então presidente Jair Bolsonaro, aderindo de forma direta ao intento golpista”, disse o documento.>