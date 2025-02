CORRUPÇÃO

PF indicia 3 desembargadores, 2 juízes e 7 advogados por venda de sentenças no Maranhão

Eles vão responder por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa

A Polícia Federal (PF) finalizou o inquérito da Operação 18 Minutos, que apurou a venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), e indiciou 23 pessoas por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os indiciados estão desembargadores, juízes, advogados e servidores da Corte. O relatório final, com 174 páginas, foi encaminhado em 6 de fevereiro ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o ministro João Otávio de Noronha atuará como relator. O STJ é a instância responsável por julgar desembargadores. >