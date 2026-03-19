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PF investiga se desvios do INSS ajudou a pagar viagens do filho do presidente Lula

Um dos focos da investigação é uma agência de viagens que já foi usada por Lulinha

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:36

Lulinha, filho do presidente Lula
Lulinha, filho do presidente Lula Crédito: Reprodução

A Polícia Federal investiga se o dinheiro desviado do INSS ajudou a pagar viagens do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela TV Globo.

Um dos focos da investigação é uma agência de viagens que foi usada por Lulinha. Investigadores da PF identificaram uma coincidência entre repasses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, à empresa de uma amiga de Lulinha e pagamentos feitos por ela à agência de viagens.

De acordo com informações da TV Globo, na mesma época em que o empresário repassou mais de R$ 1 milhão para Roberta Luchsinger, ela pagou R$ 640 mil à agência.

A investigação da PF encontrou cinco pagamentos do Careca do INSS para Roberta, de R$ 300 mil cada — um total de R$ 1,5 milhão entre novembro de 2024 e março de 2025.

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De acordo com a PF, em uma mensagem apreendida, Antônio Camilo faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$ 300 mil. O ex-sócio Milton Salvador faz um questionamento sobre quem seria o destinatário dos valores. Antônio Camilo responde: “O filho do rapaz”.

Na sequência, Milton comprova o pagamento de R$ 300 mil para a RL Consultoria e Intermediações Ltda. O valor, segundo as investigações, seria destinado ao “filho do rapaz”.

Roberta Luchsinger e o pai dela, Roberto Luchsinger, são os donos da RL Consultoria. A PF tenta descobrir quem é o “filho do rapaz”.

Tags:

Lula Inss Lulinha Presidente

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