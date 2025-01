STF VAI ANALISAR

PGR denuncia Léo Índio por tentativa de golpe de Estado e outros crimes

Primo dos filhos de Bolsonaro chegou a postar foto em cima do Congresso Nacional no dia dos ataques de 8/1

Os crimes pelos quais ele é acusado incluem: associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além disso, a PGR solicita que Léo Índio seja multado como forma de reparação pelos danos causados, com o valor a ser determinado.

Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se aceita ou rejeita a denúncia. Caso a denúncia seja aceita, ele se tornará réu e o processo seguirá com a coleta de provas e depoimentos tanto da acusação quanto da defesa, antes de o STF decidir pela sua condenação ou absolvição.

Léo Índio, que postou uma foto no telhado do Congresso Nacional no dia da invasão, inicialmente usou o Instagram para justificar sua presença e acusar a esquerda pela destruição dos prédios dos Três Poderes. Até o momento, não há evidências de que "infiltrados" tenham participado dos atos de vandalismo.