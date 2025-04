TRISTEZA

Pitbull mata bebê de 3 meses em ataque dentro da casa de cuidadora

Mulher ainda partiu para cima de animal, mas não conseguiu evitar tragédia

Um bebê de três meses foi morto após ser atacado por um pitbull na tarde desta segunda-feira (14), em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. O caso ocorreu no bairro Capibaribe, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou que a criança já não tinha sinais vitais ao chegar ao local. >

A vítima foi identificada como Lucas Levi dos Santos, nascido em 6 de janeiro deste ano. De acordo com o delegado Victor Leite, o bebê estava sob os cuidados de uma cuidadora contratada pela família, que já havia tomado conta do irmão mais velho da criança. Era a primeira vez que ela cuidava do menino, porque a mãe do bebê havia acabado de arrumar um emprego novo. >