ATENÇÃO

PIX fora do ar: clientes reclamam de instabilidade do serviço em vários bancos

Na última sexta-feira (7), o PIX também enfrentou problemas

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 09:51

Mensagem de instabilidade no Pix Crédito: Reproduçao

Clientes de diversas instituições financeiras relataram dificuldades para realizar pagamentos via PIX na manhã desta quinta-feira (13). As queixas foram registradas nas redes sociais, afetando usuários de bancos como Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PicPay, Nubank, Santander e Stone. >

O site Downdetector, que monitora instabilidades em aplicativos, registrou um pico de reclamações sobre o serviço às 9h10, com cerca de 4.400 relatos de falhas no funcionamento do PIX durante esse período.>

O Banco Central do Brasil (BC) não comentou a instabilidade. >

Vale lembrar que na última sexta-feira (7), o PIX também enfrentou problemas, ficando fora do ar nos aplicativos de todas as instituições financeiras do país.>

O pix está fora do ar e é geral. Bom dia @BancoCentralBR !! pic.twitter.com/OBREpftpbo — Levi 💻 (@llevi_souza) February 13, 2025

Tô aqui com fome sem poder comprar o pão pq o itau decidiu que não vai fazer mais pix — Confraternização de Firma (@Confratern) February 13, 2025