PM de férias é morto com cinco tiros na cabeça em tentativa de assalto

Crime aconteceu em Belo Horizonte

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:41

Vinícius de Castro Lima Crédito: Reprodução

A Polícia Militar de Minas Gerais investiga o assalto que terminou com a morte do cabo Vinícius de Castro Lima, 37 anos, na tarde de terça-feira (22), no bairro Tirol, em Belo Horizonte (MG). O agente, que estava em seu primeiro dia de férias, foi atingido por nove tiros, sendo cinco na cabeça, dois no ombro esquerdo e dois nas pernas.

Vinícius estava dentro de um carro com dois amigos e havia parado em frente a uma concessionária pertencente a um deles. Um dos homens entrou no estabelecimento, percebeu que havia um assalto em andamento e correu pedindo ajuda. Nesse momento, o policial desceu do veículo e tentou intervir, mas acabou sendo alvejado pelo criminoso, que saiu atirando para evitar a captura.

Após os disparos, o suspeito roubou a arma do militar, uma pistola 9 mm, e fugiu com um comparsa levando celulares, joias e a chave de um carro das vítimas. Três veículos estacionados na concessionária também foram atingidos pelos tiros.

Horas depois, a Polícia Militar prendeu um dos envolvidos, de 27 anos, em Betim, na região metropolitana da capital. O homem, que tem antecedentes por homicídio e roubo, foi levado para a delegacia.

O segundo suspeito, de 33 anos, também com passagens pela polícia, acabou morto em confronto nesta quarta-feira (23). Ele estava com uma pistola 9 mm, apreendida no local, mas ainda não foi confirmado se se tratava da arma do cabo Vinícius.

Lotado na 84ª Companhia Tático Móvel do 39º Batalhão da PM mineira, Vinícius recebeu homenagens de colegas durante o sepultamento, realizado no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte.