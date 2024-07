PORN REVENGE

PM é investigado por divulgar fotos íntimas da ex-namorada em Fortaleza

Fotos teriam sido compartilhadas em um grupo do Whatsapp em 2022; PM também é suspeito de ameaçar divulgar vídeos íntimos em que ela aparece

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 24 de julho de 2024 às 07:30

Um cabo da Polícia Militar do Ceará é investigado pela suspeita de ter divulgado fotos íntimas da ex-namorada em um grupo do aplicativo Whatsapp. Na última sexta-feira (19), uma portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado anunciando a instauração de sindicância disciplinar contra o militar.

Conforme o texto da portaria, o PM também é suspeito de ameaçar divulgar vídeos íntimos em que ela aparece. O caso foi denunciado pela mulher em Boletim de Ocorrência (BO) em março de 2022.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e a vítima obteve uma medida protetiva contra o PM.

Até o momento, a investigação policial não foi concluída. A última movimentação do caso ocorreu em fevereiro deste ano, quando o 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher concedeu mais 60 dias para a Polícia Civil cumprir diligências requeridas pelo Ministério Público Estadual (MPCE).

O cabo é investigado em tese pelos crimes de 'Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização' (Artigo 216-B do Código Penal); 'Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia' (Artigo 218-C do Código Penal); e violência psicológica (art. 7º, II da Lei Maria da Penha).