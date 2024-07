ESTAVA DE LICENÇA MÉDICA

PM é preso roubando caminhão de queijo em Pernambuco

Um policial militar que participou do roubo de um caminhão carregado de queijos e manteiga na altura do município de Vitória de Santo Antão, na BR-232, foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais civis na madrugada desta terça-feira (9). As informações iniciais são de que um suspeito morreu, dois ficaram feridos e dois conseguiram fugir.