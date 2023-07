PM mata funcionário após ser atingido por placa derrubada por vendaval

Um policial militar matou um funcionário que prestava serviços para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo após uma discussão. O crime aconteceu após uma placa de sinalização se soltar por causa dos fortes ventos e atingir a moto em que estava o policial. Testemunhas contaram que a vítima estava colando faixas de sinalização, quando uma delas se soltou por conta dos fortes ventos, reflexos do ciclone extratropical. O objeto atingiu a moto em que estavam o PM e um amigo. Houve discussão entre a vítima e o policial, que sacou a arma e atirou.

O funcionário Alberes Fernandes de Lima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O crime aconteceu na Avenida General Pedro Leon Scshneider, em Santana, na Zona Norte.

Na delegacia, o policial militar afirmou que transitava pela avenida, quando teve que fazer uma manobra brusca para desviar de uma faixa que estava sendo colocada na via, e que parou para indagar um homem que estava no alto da escada. O PM disse que o funcionário o agrediu com socos pediu para ele se retirar da moto e ainda teria tentado pegar sua arma. Então, ele atirou.