SÃO PAULO

Polícia identifica três suspeitos de balear prefeito de Taboão da Serra

Um deles já teve prisão preventiva declarada

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 20:34

José Aprígio da Silva, prefeito de Taboão da Serra Crédito: Partido Podemos/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo já identificou três suspeitos do ataque contra o prefeito e candidato a reeleição de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), de 72 anos, segundo informações do Metrópoles. Na segunda-feira (21), a prisão preventiva de um deles já havia sido declarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

As investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito, de 33 anos, seria proprietário de um Fiat Siena, utilizado para a fuga dos criminosos. O veículo foi localizado em Osasco, na Grande São Paulo. O nome do envolvido não foi revelado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), uma mulher que estava na casa onde o veículo foi encontrado informou que o carro pertencia a seu falecido marido, mas é usado por seu filho. Com isso, o automóvel foi apreendido e o homem passou a ser procurado.

Outro veículo, um Nissan March - de onde os disparos teriam sido efetuados - foi encontrado incendiado no km 21,7 do Rodoanel Norte, também em Osasco. O carro foi apreendido e passou por perícia. No local, a polícia encontrou uma cápsula de projétil de fuzil, que está sendo analisada.

Relembre o caso

Depois de compromissos de campanha, o prefeito foi almoçar na Churrascaria Essência Gaúcha, na avenida marechal Castelo Branco Dali, saiu com o carro blindado da prefeitura, um Jeep Renegade preto. Quando passava pela pista local da rodovia Régis Bittencourt, a BR-116, um veículo emparelhou e um de seus ocupantes disparou pelo menos cinco vezes em direção ao carro do prefeito. Uma das balas perfurou o vidro da porta traseira. Teria sido esse disparo que acertou a clavícula do prefeito.

Após o atentado, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Segundo o boletim médico divulgado no domingo (20), Aprígio está estável, consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Taboão da Serra fica na Grande São Paulo e faz divisa com a zona sul da capital paulista, Embu das Artes e Cotia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 273.542 habitantes (dados de 2022).