POLÊMICA

Polícia investiga apps de mototáxi por desobediência em São Paulo

99 e Uber habilitaram serviço de moto na cidade mesmo com proibição municipal

Estadão

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 07:34

Mototáxi Crédito: Divulgação/Uber

A 2.ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, ligada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), abriu um inquérito para investigar possíveis crimes de desobediência envolvendo os aplicativos Uber e 99, relacionados ao serviço de mototáxi em São Paulo. A ação foi motivada pela denúncia da Prefeitura, que acusou a 99 de descumprir o Decreto Municipal 62.144/2023, que proíbe o transporte remunerado de passageiros por motocicletas via aplicativos na cidade desde 2023. As informações são do Estado de S. Paulo. >

O inquérito também pode envolver a Uber, que foi notificada pelo Comitê Municipal de Uso do Viário, e a Prefeitura pediu que as mesmas medidas aplicadas à 99 fossem estendidas à empresa. A 99, por sua vez, afirmou que ainda não foi notificada sobre o inquérito e garantiu que não cometeu nenhum crime. A Uber, que também oferece o serviço fora do centro expandido, foi representada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que defendeu que não houve descumprimento de decisão judicial ou crimes por parte das empresas.>

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) criticou o serviço de mototáxi, citando altos índices de mortes e acidentes envolvendo motociclistas, enquanto as empresas afirmam oferecer condições de segurança e alegam que a atividade está amparada por lei federal. A Prefeitura tentou bloquear judicialmente o serviço, mas o pedido foi negado.>