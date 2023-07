Polícia investiga homem suspeito de golpes que chegam a milhões

Um homem identificado como Caio Henrique da Silva Camossato é suspeito de estelionato emocional e dar golpes financeiros em pelo menos nove mulheres com as quais se relacionou nos últimos anos. Os valores somam mais de R$ 1,6 milhão, de acordo com reportagem do Fantástico, da TV Globo, exibida no domingo, 23.



Segundo as mulheres, o rapaz pedia dinheiro a elas por meio de empréstimos, mas não devolvia. Ele teria se apresentado com outro sobrenome e dizia também ser produtor musical em uma grande gravadora e autor de músicas sertaneja de sucesso. As vítimas eram de São Paulo e do Rio.